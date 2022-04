“Terwijl zij in de cel zitten, neemt hoofdverdachte selfies in de fitness”: Twee van drie verdachten in moord op David Polfliet in beroep tegen uithandengeving

BeverenDe advocaten van twee van de drie verdachten van de moord op David Polfliet (42) in Beveren hebben woensdag verzet aangetekend tegen de uithandengeving bij het Hof van Beroep in Gent. Door deze beslissing zullen ze als volwassenen berecht worden en zitten ze nu in de gevangenis van Beveren. Opmerkelijk is wel dat de derde verdachte, die bekende de dodelijke messteek te hebben toegebracht, nog altijd niet is doorverwezen en zelfs de jeugdinstelling af en toe mag verlaten.

“Twee maten en twee gewichten”, omschrijft advocaat Dirk De Maerschalck de situatie. Hij verdedigt L.N. uit Kieldrecht, intussen 17 en vandaag opgesloten in een speciale afdeling van de gevangenis van Beveren. Zo ook K.B. uit Verrebroek, intussen meerderjarig. De twee werden door de jeugdrechter in Dendermonde uit handen gegeven. Dat betekent dat ze als volwassenen berecht zullen worden voor hun aandeel in de moord op David Polfliet (42) op 6 maart vorig jaar in een park in Beveren.

Selfies vanuit de fitness

Polfliet werd door de drie jongeren, destijds allen minderjarig, naar het park gelokt via Grindr, een datingapp voor homo’s. De bedoeling was de man te beroven, maar de kraanman uit Sinaai verzette zich. Bij de schermutseling haalde R.P. uit Antwerpen met een mes uit naar het bovenbeen van Polfliet. Hij raakte daarbij een slagader en het slachtoffer bloedde dood. R.P. legde hierover eerder al bekentenissen af. De procedure voor zijn uithandengeving moet evenwel nog opgestart worden voor de jeugdrechter in Antwerpen. Dat leidt tot een vrij hallucinante situatie, waarbij twee kompanen nu achter slot en grendel zitten, terwijl de hoofdverdachte in een jeugdinstelling verblijft en die af en toe ook mag verlaten.

Quote Bij volwassen daders gebeurt de recht­spraak meestal in het arrondisse­ment waar de feiten gepleegd zijn. Bij jeugdrecht kijkt men evenwel naar de woonplaats van de verdachte. Het is daarom dat er zich nu twee jeugdrech­ters uit Dendermon­de en Antwerpen bezighou­den met één zelfde zaak. Maar wel met twee verschil­len­de snelheden Advocaat Dirk De Maerschalck

“Hij post zelfs selfies vanuit de fitness die mijn cliënt dan te zien krijgt, terwijl hij opgesloten zit in een gevangenis. Het hoeft geen uitleg dat dit heel wat frustratie veroorzaakt”, zegt De Maerschalck. Bij volwassen daders gebeurt de rechtspraak meestal in het arrondissement waar de feiten gepleegd zijn. Bij jeugdrecht kijkt men evenwel in de eerste plaats naar de woonplaats van de verdachte. Het is om die reden dat er zich nu twee jeugdrechters uit Dendermonde en Antwerpen bezighouden met één zelfde zaak. “Maar wel met twee verschillende snelheden”, zucht De Maerschalck.

Geen psychiater, want facturen worden niet betaald

Dat het zo lang duurt bij de jeugdrechtbank in Antwerpen heeft volgens hem te maken met het gebrek aan psychiaters die als deskundige een rapport moeten schrijven. “Niemand wil het nog doen, omdat de facturen zo lang onbetaald blijven. Als er dan toch een psychiatrisch rapport wordt gemaakt, is het vaak op een drafje. De uithandengeving van mijn cliënt gebeurde op basis van een negatief rapport van een psychiater, die twee uur met hem had gesproken via een videogesprek. Als men een minderjarige uit handen wil geven, zijn er in principe geen alternatieven meer mogelijk. Bij De Hutten in Molen, de jeugdinstelling waar L.N. tot voor kort verbleef, zagen ze dit evenwel anders. Ze hebben hem vier maanden intensief begeleid en er lag zelfs al een traject klaar.”

Laatste redmiddel

Volgens De Maerschalck mag een uithandengeving slechts het allerlaatste redmiddel zijn. “Cijfers bewijzen dat er zeventig procent recidive is als een jongere in de gevangenis belandt, tegenover twintig procent als er een traject wordt aangeboden in een jeugdinstelling. België is voor het beleid van uithandengeving eerder al op de vingers getikt omdat het in strijd is met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De maatschappij is beter gebaat met een behandeling dan een opsluiting.”

Het Hof van Beroep doet uitspraak op 25 april.

Volledig scherm Eén van de verdachten, K.B. uit Verrebroek, tijdens de reconstructie in het park Hof ter Welle in februari dit jaar. © Photo News

Volledig scherm Links: Slachtoffer David Polfliet. Rechts: De verdachten verschenen gisteren voor de jeugdrechter in Dendermonde. Bij hun aankomst werden ze verborgen onder dekens. © Rv, PN