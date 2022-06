Ter Vesten viert 25-jarig bestaan met gratis parkfestival

BeverenIn de kruidentuin van het park van kasteel Cortewalle is zaterdag het 25-jarig bestaan gevierd van cultuurcentrum Ter Vesten. ’s Middags waren er optredens voor de kleinsten en ’s avonds was er het blazersensemble ‘Monsieur Fernand’ met zangeres Lady Linn als special guest.

In de schouwburg zelf was er een academische zitting waarbij schepen van cultuur Ingeborg De Meulemeester terugblikte op de voorbije 25 jaar. “Maar eigenlijk moeten we al teruggaan naar eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Toen werd namelijk een groot socio-cultureel onderzoek gedaan bij alle Beverse verenigingen. Daaruit bleek de nood aan een schouwburg in het centrum van Beveren. Een werkgroep reisde heel Vlaanderen rond om inspirerende voorbeelden te zoeken. Wat hen het meest inspireerde was de Mark Liebrechtzaal in Mortsel en die is dan ook als voorbeeld genomen.”

Cockney Rebel blijft hangen

Ter gelegenheid van de opening werden alle verenigingen samengebracht onder leiding van Gabby ‘De Gabber’ Van Landeghem voor het spektakelstuk Mistero Buffo. Intussen is Ter Vesten een gevestigde waarde geworden in de regio en ver daarbuiten. Ook buitenlandse namen waren er in het verleden te gast. Een leuke anekdote is de passage van de band Cockney Rebel. Leadzanger Steve Harley zag een affiche hangen van een expo van Marc Chagal in het kasteel Cortewalle. De band moest de volgende dag al terug optreden maar archivaris Carine Goossens zorgde voor een privérondleiding buiten de openingsuren. Wat haar eeuwige dank van de band opleverde.

Verjaardagscadeau

Het is intussen ook traditie dat er bij elk jubileum ook een cadeautje is voor de schouwburg zelf. Bij de 20ste verjaardag was dit een budget van een half miljoen euro om de stoelen te vervangen, een nieuwe podiumvloer aan te leggen en een dimbare sterrenhemel als verlichting. “En voor de 25ste verjaardag zullen de theatertrekken geautomatiseerd worden”, kondigt schepen De Meulemeester aan.

Festival in het park

Ook het grote publiek werd betrokken bij het verjaardagsfeest. Jammer genoeg strooiden de weergoden wel wat roet in het eten. De kruidentuin van het park Cortewalle was voor het gratis festival feeëriek verlicht en voorzien van verschillende drank- en foodtrucks. Als hoofdact was er Monsieur Fernand met een very special guest. Aangezien de band gevormd werd rond de oorspronkelijke blazerssectie van Lady Linn and Her Magnificent 7 was het natuurlijk niet moeilijk om te raden wie deze speciale gast zou zijn. Het gezelschap bracht jazzy muziek in New-Orleans-stijl met covers van Ella Fitzgerald en andere grootheden. De afwezigen hadden ongelijk.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.