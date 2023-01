Tekort aan verpleegkundigen bij Zorgpunt Waasland: “Gepensioneerden aanwerven om de gaten te vullen”

Burcht Tweede ongeval tussen fietser en vrachtwa­gen sinds verkeers­lich­ten verdwenen: gemeente onderzoekt extra ingrepen

De gemeente Zwijndrecht gaat bekijken of er nog extra maatregelen mogelijk zijn om het kruispunt van de Kruibekesteenweg en de Oeverkant in Burcht veiliger te maken. Maandag raakte een fietsster levensgevaarlijk gewond na een aanrijding door een vrachtwagen. Het is al het tweede zwaar ongeval sinds de verkeerslichten op die plek zijn weggehaald.

