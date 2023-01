Supermarkt ’t Sparreke sluit na 22 jaar definitief de deuren: “Op zondag kwamen de mannen om boodschappen want dan stonden de pintjes in de koeltoog”

Zwijndrecht Familie van Paul (39) blijft met veel vragen achter na dodelijk ongeval: “Hij kende die weg, het was zijn vaste route naar het werk”

De familie van Paul Muresan is nog altijd in shock na het dramatische ongeval waarbij de 39-jarige man om het leven kwam. Op de nieuwe verbindingsweg naast de E34 kwam hij zondagavond frontaal in aanrijding met een tegenligger. “Wanneer Paul niet aan de slag was in de haven, ging al zijn tijd naar zijn gezin. Zijn dochters Maya en Anna waren zijn oogappels”, getuigt zijn zus Alexandra.

11:07