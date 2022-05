Studio Kollektive opent pop-up in voormalige garage: “Nieuwbouw liep vertraging op maar we wilden niet langer wachten”

BeverenIn de voormalige garage Houttequiet aan de Oude Zandstraat heeft de nieuwe conceptstore Studio Kollektive de deuren geopend. Het gaat om een pop-up want de zaak komt in een nieuwbouw aan de overkant van de straat. “De bouw liep echter een half jaartje vertraging op en de collecties waren al besteld. En eigenlijk wilden we gewoon ook niet langer wachten”, lacht zaakvoerster Elke Vijt.

Met Studio Kollektive willen Elke Vijt en Carl Polet een concept brengen dat in Beveren nog niet te vinden is. “Het is een conceptstore waar mode, interieur en kunst centraal staan”, legt Elke uit. “We kozen voor een nieuwbouw omdat we veel aandacht willen geven aan het interieur. Het moet een plek zijn die uitnodigt om wat meer tijd door te brengen. Daarom zal er ook gelegenheid zijn om iets te drinken.”

Plan B

In een iets bescheidener vorm kan het publiek nu al eens kennismaken met het concept in een pop-up store aan de overkant van de straat. “We hadden dit plan B gelukkig achter de hand voor het geval de bouwwerken vertraging zouden oplopen. En dat bleek al snel realiteit. Er waren vooral extra funderingswerken nodig en dat heeft alles toch met zo’n zes maand opgeschoven. We wilden echter niet langer wachten om te openen. Bovendien hadden we onszelf ook een deadline opgelegd door voor dit seizoen toch reeds alle collecties in huis te halen.”

De pop-up is ondergebracht in de voormalige garage Houttequiet © Kristof Pieters

De pop-up is ondergebracht in de voormalige garage Houttequiet. “De showroom leent zich eigenlijk uitstekend voor een conceptstore”, vervolgt Elke. “We hebben alles wat opgefrist en een nieuw likje verf gegeven en zijn best tevreden met het eindresultaat. Het belangrijkste is dat de klanten al eens kunnen kennismaken met het gamma. Er is iets voor elk budget en het zijn ook stukken die men elders in de omtrek niet zal vinden. Dit gaat van Scandinavisch design tot Belgische ontwerpers.”

Thema-avonden

Elke kan vanuit het raam de bouwwerken aan de overkant alleszins goed opvolgen. De nieuwbouw komt op de plek van het vroegere Chinees restaurant Best. Met zo’n 300 vierkante meter vloeroppervlakte zal de conceptstore meteen één van de grotere winkels in de buurt worden. “Uiteraard kijken we al uit naar de definitieve plek maar de pop-up geeft ons wel de gelegenheid om al wat naambekendheid op te bouwen. Binnenkort willen we hier ook thema-avonden zoals een ladies night organiseren.”

De bouwwerken aan de overkant van de straat liepen wat vertraging op © Kristof Pieters