Structurele hulp voor voedselbank ‘4voeters in nood’: “Op dierenvoeding wordt eerst bespaard als het budget op is”

De voedselbank voor huisdieren werd drie jaar geleden opgericht door Christophe Van Mieghem, bezieler van de vzw ‘4voeters in nood’ uit Kieldrecht. Net zoals een traditionele voedselbank richt hij zich naar mensen die het financieel niet breed hebben. “En we zien de nood steeds groter worden”, getuigt hij. “De energieprijzen swingen de pan uit, benzineprijzen breken records en ook consumptiegoederen kosten steeds meer. Als het budget op is, wordt er noodgedwongen eerst bespaard op dierenvoeding.”

Of mensen dan beter geen afstand doen van een huisdier? “Dit willen we tegen elke prijs vermijden”, zegt schepen van dierenwelzijn Filip Kegels (N-VA). “Een huisdier is voor veel mensen een steun en toeverlaat. Zeker tijdens de coronacrisis vonden er velen troost en vriendschap bij hun huisdier. Daarom vinden we het initiatief van ‘4voeters in nood’ zo belangrijk en hebben we met het college beslist om een jaarlijkse toelage van 5.000 euro toe te kennen.”

Mobiele voedselbank

Met dat geld wil Christophe meer afhaalmomenten organiseren. “Elke zaterdag is onze voedselbank open van 10 tot 12 uur in onze vestiging in de Gemenestraat in Kieldrecht. We stellen echter vast dat die moeilijk bereikbaar is voor mensen uit Beveren. Daarom dat we een mobiele voedselbank willen opstarten. Via het OCMW hebben we ook al contactgegevens gekregen van een aantal huisdiereigenaars die het financieel moeilijk hebben. Ons streefdoel is een veertig tot vijftig mensen en hun dier te ondersteunen met voeding.”

Opvang Mechelse herders

De vzw bestaat intussen zeven jaar en werd oorspronkelijk opgericht voor de opvang van verwaarloosde of mishandelde Mechelse herders. “Ik beperk met tot dit ras omdat ze moeilijk herplaatsbaar zijn en asielen ze daarom liever niet zien komen”, legt Christophe uit. “Bovendien heb ik een bijzondere klik met Mechelse herders. Met veel geduld en liefde slaag ik er wel in om hun gedrag bij te sturen en een nieuwe thuis te vinden. Momenteel zitten er 13 dieren in mijn roedel.”

Sociaal engagement

Christophe combineert zijn passie voor dieren met een sterk sociaal engagement. “Ik bezorg minderjarigen in een problematische opvoedingssituaties of met een werkstraf maar ook mensen met een beperking een nuttige dagbesteding. We proberen hen arbeidsattitudes aan te reiken die ze kunnen gebruiken in hun verdere zoektocht naar een vaste job. Erg populair zijn ook onze maandelijkse hondengroepswandelingen. Elke laatste zondag van de maand mag iedereen aansluiten voor een wandeling van anderhalf uur. Niet alleen nuttig om dieren te socialiseren maar het brengt ook de baasjes bij elkaar.”