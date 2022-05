Streekmarkten krijgen vervolg na succesvol proefproject: “Vanaf dit jaar ook kinderdorp om er familiegebeuren van te maken”

De gemeente Beveren besloot vorig jaar een forum te geven aan lokale producten die een eigen streekproduct op de markt brengen. Zeker na een moeilijke coronaperiode konden die een steuntje in de rug wel gebruiken. “Het was meteen een schot in de roos”, vindt Filip Kegels. “In Haasdonk was er zelfs zoveel volk dat we bijna de maximumcapaciteit bereikt hadden. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven. We willen van de streekmarkten nu een jaarlijkse traditie maken op de evenementen kalender. We gaan wel telkens andere deelgemeenten aan bod laten komen.”

Veel interesse

Aan kandidaat-producenten is er dit jaar alleszins geen gebrek. “Vorig jaar werd door sommige nog een afwachtende houding aangenomen maar door het succes zijn ze nu ook over de streep getrokken”, zegt Wim Van Gerwen, consulent lokale economie. “Voor de eerste streekmarkt op het Kerkplein in Melsele zijn intussen al twintig standhouders ingeschreven en ook voor de andere locaties in Verrebroek, Beveren en Kallo is veel interesse.”

Breder publiek

Matthew Van Noten en Tommy Mulder waren op de eerste editie van de Beverse streekmarkten en zijn ook dit jaar van de partij met hun Moon Gin. “Onze gin wordt intussen in heel wat restaurants en cafés in de regio geschonken maar op zo’n markt met streekproducenten bereik je toch een ander en vooral breder publiek”, legt het duo uit. Ook enkele Beverse brouwers en een ambachtelijke kaasproducent hebben hun aanwezigheid intussen ook al terug toegezegd.

Kinderdorp

Uit de evaluatie die vorig jaar werd gemaakt na het proefproject, bleek wel dat er op vlak van kinderanimatie nog een tandje mocht worden bijgestoken. “Daarom zal er op elke editie van de Beverse streekmarkt ook een klein kinderdorp zijn. Al naar gelang de locatie zal er een springkasteel of een draaimolen opgesteld worden waar de kinderen tijdens de openingsuren van de streekmarkt gratis gebruik van kunnen maken. Verder is er animatie van clown Poeffie en kindergrime. Met deze nieuwigheid proberen we van dit initiatief nog meer een familiegebeuren te maken.”

De Beverse streekmarkten zullen ook muzikaal terug opgeluisterd worden. De streetband Musicdream mag op zaterdag 2 juli de spits afbijten op het Kerkplein in Melsele, het Orkest van de Rode Muizen treedt zowel op 9 juli als 20 augustus op in Verrebroek en Beveren. Het muziekcombo Juicebox mag in Kallo op 10 september afsluiten. De streekmarkten zijn telkens open van 13 tot 19 uur.

