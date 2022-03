Straten van Doel worden decor voor gloednieuw muziekfestival: “De locatie is de grootste headliner”

DoelAmper één dag na het historische akkoord voor een nieuwe toekomst voor Doel wordt al meteen de daad bij het woord gevoegd. Twee bekende festivalpromotoren slaan de handen in elkaar voor een gloednieuw elektronisch muziekfestival in de straten van Doel. Op zaterdag 17 en zondag 18 september worden duizenden bezoekers verwacht. Dit is echter niet naar de zin van het actiecomité Doel 2020 dat aankondigt er alles aan te doen om het festival tegen te houden.

Een festival organiseren in Doel was de voorbije jaren ongetwijfeld de natte droom van heel wat organisatoren maar allemaal kregen ze steevast een negatief antwoord. De twee teams achter Paradise City Festival en Klub Dramatik zijn er nu wel in geslaagd om toestemming te krijgen. Ze slaan de handen in elkaar voor de eerste editie van een gloednieuw muziekfestival. “We konden beide dan ook goede adelbrieven voorleggen”, zegt Gilles De Decker van Paradise City. “Ons festival is dit jaar trouwens nog officieel verkozen tot het meest duurzame festival ter wereld.”

Opbrengst investeren in dorp

Wat de gemeente bijzonder charmeert, is het plan om met een deel van de opbrengsten een fonds op te richten waarmee herwaarderingsprojecten worden gefinancierd in Doel. “De festivalorganisatoren willen ook nauw samenwerken met de buurtbewoners om het dorp terug op een positieve manier in de spotlights te brengen”, vult schepen van feestelijkheden Laura Staut (CD&V) aan. “We willen inderdaad niet zomaar een festival organiseren en weer vertrekken”, benadrukt Gilles De Decker. “We willen bijdragen aan de toekomst van Doel en het dorp laten bruisen.” Voor alle duidelijkheid: niet het hele dorpscentrum wordt ingepalmd. Wie Doel wil bezoeken zal nog wel tot aan de Scheldedijk kunnen rijden.

Kleine podia

Dat zal gebeuren op zaterdag 17 en zondag 18 september. “Het wordt een fenomenaal openluchtfestival, pal in het centrum van Doel”, lichten de organisatoren al een tipje van de sluier. “Verwacht echter geen gigantische podia, vuurwerk en randanimatie. Per dag mikken we op een vijfduizendtal bezoekers. We willen nog niet te veel prijsgeven, maar het moet een kleinschalig festival worden met kleine podia verspreid over het dorp waar voornamelijk DJ’s geprogrammeerd worden. De locatie is echter de grootste headliner. In streetart gaan we alvast niet moeten investeren als decor.” Volgens de schepen heeft Doel zeker voldoende draagkracht voor dit festival. “De jaarlijkse Scheldewijding brengt immers een veelvoud aan bezoekers op de been en dat lukt ook perfect.”

Volledig scherm Paradise City festival won dit jaar de prijs voor het meest duurzame festival ter wereld. © Xavier Piron / Photonews

Jaarlijks festival

Het idee voor Doel als festivaldecor komt van het populaire Antwerpse Klub Dramatik dat dit jaar trouwens uitbreidt naar twee festivaldagen. Ze gingen voor het nieuwe festival in Doel aankloppen bij Paradise City dat al zeven jaar een indrukwekkend elektronisch muziekfestival organiseert in Steenokkerzeel. “We zijn 2,5 jaar bezig met de voorbereiding maar hebben lang moeten wachten op groen licht. We hadden weliswaar een sterk verhaal maar het akkoord rond Doel zorgde voor het spreekwoordelijke zetje. We hebben toestemming voor één editie maar hopen uiteraard dat het een jaarlijkse afspraak kan worden.”

Protest bij bewoners

Bewoners en verenigingen in Doel zijn echter niet opgezet met de plannen voor het festival. Volgens Jan Creve van het actiecomité Doel 2020 was er tijdens een infoavond twee weken geleden een duidelijke afwijzing bij alle aanwezigen. “Een dancefestival met duizenden bezoekers hoort niet thuis in een kwetsbaar dorp als Doel. Bewoners vrezen niet alleen geluidsoverlast en verkeerschaos. Ze zien ook belangrijke veiligheidsrisico’s. Nu al kan de politie Waaslandzone-Noord met moeite instaan voor de veiligheid tijdens drukke weekenddagen in Doel. De belofte om te investeren in Doel lijkt vooral een gemakkelijk verkooppraatje. Het idee om van het festival een jaarlijks weerkerend gebeuren maken valt ook niet te rijmen met de herwaarderingsplannen van het oude centrum in het Scheldedorp. Doel heeft in eerste instantie rust nodig en veel overleg met betrekking tot zijn mogelijke toekomst.” Doel 2020 kondigt aan om samen met de bewoners en de verenigingen van Doel er alles aan te doen om er voor te zorgen dat dit evenement niet zal plaatsvinden.

Volledig scherm Klub Dramatik 2021 © Klaas De Scheirder