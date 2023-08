Dronken tafelschui­mer Bart V. opgepakt in café: oplichter volgende ochtend opnieuw vrijgela­ten

Tafelschuimer Bart V. (45) is maandagavond opgepakt in een café in Zwijndrecht. Hij was dronken en werd herkend door de uitbater. Vorige week donderdag werd hij ook al eens opgepakt door de politie van Antwerpen na een reeks onbetaalde rekeningen in de horeca op Linkeroever en Zwijndrecht.