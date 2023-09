Politiek debat over mogelijke fusie te volgen via livestream

Gemeente Zwijndrecht zendt live het politiek debat uit over een mogelijke fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke via YouTube. Daar is het ook later nog te bekijken. Het debat start woensdag 6 september om 20 uur in een volzet OC ’t Waaigat.