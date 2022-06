Stora Enso Lumipaper bouwt volledige fabriek om: “Geen vraag meer naar papier in een digitale wereld, dus versnijden we nu verpakkingsmateriaal”

Lumipaper werd in 1990 opgericht en is een dochterbedrijf van de Fins-Zweedse papiergroep Stora Enso. Die heeft de voorbije jaren echter 90% van haar activiteiten in de papierindustrie stopgezet. “Een gevolg van de wereldwijde dalende vraag naar papier”, legt plant manager Ivan De Donder (57) uit. “Wij waren vooral gespecialiseerd in gecoat papier voor het betere drukwerk en de glossy magazines. Onder meer de jaarlijkse editie van het kalenderboek Snoecks werd op ons papier gedrukt maar iedereen weet intussen hoe het daarmee vergaan is. We leven vandaag in een digitale wereld waar mensen amper nog tijdschriften en boeken kopen. We hadden wel nooit verwacht dat het zo snel zou gaan.”

De voorbije jaren was het bang afwachten voor het personeel. “Er zijn heel wat fabrieken gesloten. De schrik zat er in dat het vroeg of laat onze beurt zou zijn. Maar kijk, op de valreep hebben we een alternatief gevonden. We versnijden nu verpakkingsmateriaal voor de voedingsindustrie. Er is zo’n 10 miljoen euro geïnvesteerd in de ombouw van de fabriek. Een groot deel van de machines moest slechts lichtjes aangepast worden.”

Hygiëne

Het verpakkingsmateriaal is eveneens samengesteld uit papiervezels maar is iets anders van structuur. “Het grootste verschil zijn de regels voor voedselveiligheid”, legt De Donder uit. “Omdat de verpakkingen gebruikt worden voor voedsel en farmaceutische producten is hygiëne nu een bijzonder groot aandachtspunt. De werknemers kunnen de fabriekshal enkel binnen via een sas waar ze tweemaal de handen moeten laten desinfecteren. Anders gaat het draaipoortje niet open. Ook op de werkvloer gelden nu heel andere protocollen. Het was een grote verandering voor onze anciens. Maar bij iedereen overheerst het gevoel van opluchting dat onze banen gered zijn. Bij Stora Enso zijn wereldwijd namelijk 23.000 van de 46.000 jobs gesneuveld.”

Luxeprobleem

Terwijl men vroeger de vraag naar papier jaar na jaar zag dalen, wordt nu het omgekeerde vastgesteld. “Verpakkingsmateriaal is ‘booming business’. We moeten terug mensen aanwerven omdat we het aantal orders niet kunnen bolwerken. Een luxeprobleem weliswaar. We verwerken momenteel 8.000 ton verpakkingsmateriaal per maand. De interesse neemt toe omdat er steeds meer aandacht gaat naar duurzaamheid. En plastic verpakkingsmateriaal is dat allerminst. In principe kan men alles wat men nu uit olie fabriceert ook uit een boom halen. En die bomen worden door Stora Enso duurzaam geteeld. Voor elk gehakt exemplaar, wordt een nieuwe aangeplant.” Voor hoe lang Stora Enso Lumipaper nu op rozen zit, weet Ivan De Donder ook niet. “Ik had ook nooit durven voorspellen dat papier in zo’n sneltempo zou verdwijnen. Maar ik mag toch wel stellen dat we voor het komende decennium niet meer moeten vrezen voor het voortbestaan van ons bedrijf.”

