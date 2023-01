Startdatum ligt vast voor heraanleg Verrebroekstraat: 30 januari

De werken gaan een grote verkeersimpact hebben want de rijbaan wordt volledig heraangelegd vanaf de E34 tot aan de rotonde. Het gewone verkeer moet in beide richtingen omrijden via de zuidelijke parallelweg E34 (Duikeldam-Hogewatergangweg), de Turkeyenstraat en zo over het viaduct van de Zalegemdijk. Daarna loopt de omleiding via de Zandloperstraat, Binnendijkstraat, Ruiterstraat en Sint-Laurentiusstraat. Omrijden kan uiteraard ook of via de haven. Dat traject is trouwens verplicht voor vrachtverkeer +3,5 ton (uitgezonderd landbouwvoertuigen en bussen van De Lijn).