Sportvelden en openbaar groen mogen niet langer besproeid worden met gezuiverd afvalwater omwille van PFOS-risico: “Landbouwer brengt redding met regenwaterbassin van twee miljoen liter.”

Net zoals de rest van Europa, kreunt ook Beveren onder de aanhoudende droogte. De zomerse buien tussendoor zijn onvoldoende om de tekorten aan te vullen. Duurzaam omgaan met water is dus dé boodschap. Beveren heeft in elke deelgemeente sportvelden en vele vierkante meters bloem- en groenperken te onderhouden. “En dat gebeurt niet met kraantjeswater!”, benadrukt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Onze groendienst is al langer met waterbeheer bezig en op zoek gegaan naar alternatieve waterbronnen.”

Milieurisico

De voorbije vier jaar kon er gebruik worden gemaakt van gezuiverd afvalwater van Aquafin voor het vullen van gemeentelijke bassins op verschillende locaties om tijdens droogteperiodes de sportvelden en plantsoenen te besproeien. “Sinds juni van dit jaar wordt er echter geen effluent water meer ter beschikking gesteld omdat experten oordelen dat er geen garantie kan worden gegeven op het niet optreden van milieurisico’s door PFOS”, bevestigt de burgemeester.

Overeenkomst met landbouwbedrijf

De groendienst ging op zoek naar een alternatief en vond een landbouwbedrijf uit Melsele dat zijn waterreservoir van meer dan 2 miljoen liter regenwater ter beschikking wil stellen. De groendienst kan hiervan tot oktober gebruik maken voor het bewateren van gemeentelijke sportterreinen en groenaanplant. “We zijn ook in onderhandeling meteen aantal bedrijven om regenwater af te nemen”, vervolgt Van de Vijver. “Daarnaast zijn er plannen om extra regenwaterputten te steken om hemelwater op te vangen van daken van gemeentelijke gebouwen. We proberen ook gewoon spaarzaam te zijn. Jonge bomen krijgen bijvoorbeeld waterzakken om ze druppelsgewijs te bewateren.

Jonge bomen worden druppelsgewijs bewaterd met Treegator zakken.

Droogteplan

Het gezuiverd afvalwater mag voorlopig enkel nog gebruikt worden om reservoirs te vullen voor het spoelen van toiletten zoals in het nieuwe gemeentehuis. Intussen werd de gemeente Beveren verder aan een eigen droogteplan. “Want dit probleem zal zich in de toekomst alleen maar herhalen”, beseft de burgemeester. “Terwijl het droogteplan in de maak is, wordt wel al volop actie ondernemen. Zo zijn er intussen al een zeventigtal schotten gezet op verschillende waterlopen zodat het regenwater meer tijd krijgt om te infiltreren. Verder willen we ook inzetten op ontharding. Zo kunnen we misschien het wegdek van een aantal polderbanen vervangen door twee betonstroken met groen tussen.”

Ook inwoners zullen gestimuleerd worden om duurzaam om te gaan met water. “Er is bij nieuwbouw nu al de verplichting om een regenwaterput te voorzien van 5.000 liter maar waarom daar geen 10.000 liter van maken? We willen echter ook belonen. Zo is er nu al een subsidiereglement voor mensen die willen ontharden.

