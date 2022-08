Spoorwegberm vat vuur nadat arbeiders onkruid wegbrandden

Melsele Vrachtwa­gen ramt gevel van woning bij draaima­noeu­vre: “Vroeger was het een heel rustige buurt, maar sinds anderhalf jaar is de situatie niet meer leefbaar”

Op het kruispunt van de Kalishoekstraat en de Dambrugstraat in het centrum van Melsele heeft een vrachtwagen donderdagochtend de gevel van een woning geramd. De schade is aanzienlijk. Voor de bewoners is de maat vol. Ze zijn het omleidingsverkeer van de N70 beu. “Het was hier ooit rustig wonen, maar nu is het onleefbaar geworden”, getuigt slachtoffer Filip Smeets (55).

4 augustus