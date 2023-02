Speedbike botst met auto op kruispunt Gravendreef

Kallo 70 jaar geleden zette bres in Schelde­dijk Kallo onder water: “Veel ellende maar tegelijk ook golf van solidari­teit”

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werden de lage landen getroffen door één van de zwaarste stormen uit de geschiedenis. In Nederland vielen daarbij 1.800 doden, maar ook in ons land was er ellende. Grote delen van Kallo, Zwijndrecht en Melsele kwamen volledig blank te staan na een bres in de Scheldedijk. Precies 70 jaar later is de overstromingsramp nog niet vergeten.

2 februari