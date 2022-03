Snelheidsbeperking van 90 km/u op E17 door smogalarm

Via dynamische borden boven de snelweg of via klassieke verkeersborden die manueel omgedraaid kunnen worden is de snelheidsbeperking sinds vanmorgen 6 uur aangegeven. De federale wegpolitie zal een extra oogje in het zeil houden en controleren. Wie zich niet aan de tijdelijke snelheidsbeperking houdt riskeert een boete. De hoge fijnstofconcentraties zijn het gevolg van het rustige lenteweer. Omdat er maar weinig wind staat blijft de vervuilde lucht hangen boven ons land. Opgelet: ook elektrische wagens moeten zich aan de snelheidsbeperking houden. Of het smogalarm na zaterdag nog van kracht blijft is nog niet duidelijk, dat zal afhangen van de metingen en de weerssituatie.