Sluipweg wordt volwaardige ontsluiting: heraanleg gepland van Fortstraat

De werken zelf staan nog niet op de agenda want eerst moet de N70 klaar zijn maar op het budget voor deze legislatuur is wel al 220.000 euro gereserveerd om een ontwerp te laten maken. “De heraanleg moet gezien worden in het kader van de sluiting van de gelijkgrondse spoorwegovergangen op ons grondgebied”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “Er komt een nieuwe brug ter hoogte van het station van Melsele maar er verdwijnen in totaliteit natuurlijk meer spoorwegoverwegen. Daarom is het belangrijk dat dit deel van Melsele ook langs de zuidkant goed ontsloten kan worden. De Fortstraat is hiervoor het meest geschikt.”