Slechts weinig interesse voor bloedonderzoek op PFAS bij omwonenden 3M

Zwijndrecht/BeverenEr is maar weinig interesse bij de omwonenden van chemiebedrijf 3M om het bloed te laten testen op PFAS. Van de circa 70.000 mensen die in een straal van 5 km wonen, hebben er zich 6.054 ingeschreven.

Het bloedonderzoek wordt georganiseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid en is gratis. Iedereen die binnen een straal van 5 km rond 3M (ten westen van de Schelde) woont, kon zich tot 1 juni vrijwillig aanmelden voor een bloedafname. Ook kinderen komen in aanmerking. Dat nog geen tien procent van de bevolking op het aanbod is ingegaan, is volgens het agentschap nogal teleurstellend. Volgens de burgerbeweging Grondrecht is er onvoldoende campagne gevoerd om mensen te motiveren en mobiliseren voor een bloedafname.

In Beveren klinkt dezelfde kritiek. “De oproep is wel gedeeld via sociale media en via de gemeentelijke website maar voor zo’n belangrijk thema had men beter ook een bewonersbrief gestuurd voor de betrokken bewoners in Melsele en Kallo”, vindt Bram Massar (Groen). “Bovendien is het online inschrijven een drempel voor oudere inwoners.”

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wil bij het agentschap Zorg en Gezondheid navragen of de inschrijvingsperiode nog verlengd kan worden. Dat laatste wordt bevestigd. Er was een voorkeur om aan te melden voor 1 juni maar bewoners krijgen nog een jaar de tijd om zich op te geven voor een bloedafname. Bij diegene die al geregistreerd zijn, zullen de bloedafnames starten in het najaar. Het onderzoek van de resultaten zal over meerdere jaren lopen.