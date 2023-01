Slagen en aanranding dochter brengen vader voor rechter: “Het was maar een pets”

De feiten speelden zich af eind september 2022. De man was toen naakt de slaapkamer van zijn dochter binnen gegaan en begon het meisje te betasten. Net ervoor had zijn vrouw hem in de slaapkamer betrapt op masturberen en die was kwaad weggegaan. Daarop trok de man naar zijn dochter.

“Ik herinner me daar allemaal niets van”, vertelde hij daar zelf over aan de rechter. “Ik zat in een psychose. Door de moeilijke coronatijd was ik drank en drugs beginnen gebruiken en toen liep het mis. Ik wil me wel herpakken.”

De man stond ook terecht voor slagen aan zijn vrouw en drie kinderen. Dat deed hij evenwel af als “enkel maar een pets of eens een klets”. Dat hij minimaliseerde viel in slechte aarde bij de openbaar aanklager. “Hierdoor is de kans op recidive groot”, meende die.

De rechter sprak de gevangenisstraf van achttien maanden voor de man met probatie-uitstel uit. Daardoor kreeg hij voorwaarden opgelegd. Zo moet hij een ambulante, psychologische behandeling volgen om zijn verslavings- en agressieproblematiek aan te pakken. De beklaagde werd ook voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.