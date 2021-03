Slachtoffer van bende die David (42) vermoordde getuigt: “Steken, steken, steken! Tot drie keer moedigden ze elkaar aan”

Beveren“Stoïcijns en zonder een greintje schuldbesef.” Zo werden twee minderjarige straatovervallers omschreven in de jeugdrechtbank, amper twee weken voor ze in Beveren David Polfliet in een dodelijke val lokten. “Eén van de daders bedreigde mij nog voor de zitting op straat. Het stond in de sterren geschreven dat er ooit een dode ging vallen”, getuigt één van de slachtoffers.