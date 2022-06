Skaters krijgen nieuwe infrastructuur in sportzone: “Skaten is sinds twee jaar immers een volwaardige Olympische sport”

BeverenDe gemeente Beveren gaat nog dit jaar een nieuw skatepark aanleggen in de sportzone. Twee jaar geleden deden jongeren hiervoor al een oproep. De nieuwe infrastructuur wordt in gladde naadloze beton uitgevoerd en is geschikt voor zowel skaters, steppers als inlineskaters.

Skaten zit nog altijd in de lift, ook in Beveren. Het huidige skateterrein in de Diederik Van Beverenlaan heeft volgens de jongeren zijn beperkingen. Ze zijn al lang vragende partij voor een meer uitdagend parcours. Twee jaar geleden werd al eens een oproep gelanceerd via Instagram. Die kreeg in een mum van tijd meer dan vierduizend likes. Nu worden hun wensen verhoord want de gemeente Beveren heeft een budget van 125.000 euro uitgetrokken voor de aanleg van een nieuw skatepark.

“We hebben gekozen voor de sportzone als locatie”, vertellen schepen van jeugd Laura Staut en haar collega van sport Katrien Claus. “Skateboarding is sinds twee jaar een Olympische discipline en dus hoort het eigenlijk ook thuis in de sportzone. Bovendien zorgen de skaters dan ook geen overlast voor de buurt.”

Het huidig skatepark in de Diederik Van Beverenlaan wordt alle dagen gebruikt maar biedt niet zoveel uitdaging.

Inspraak jeugd

Het nieuwe skatepark zal 750 vierkante meter groot zijn en wordt volledig uitgevoerd in gladde naadloze beton. “Dat was ook een vraag van de gebruikers”, weet Laura Staut. “De jongeren hebben veel inspraak gekregen in het ontwerp. Het skatepark aan de Witte Molen in Sint-Niklaas dient als voorbeeld. Het is vooral belangrijk dat de ondergrond zo glad mogelijk is en zonder naden want dit kan de wieltjes van een skateboard doen haperen.”

De gemeente stapt dus af van het plan om een nieuw skatepark aan te leggen op het oude atletiekterrein in de Diederik Van Beverenlaan. “Het hele plein zal heraangelegd worden maar moet in de toekomst ook dienst doen voor evenementen zoals het Straattheaterfestival”, legt Katrien Claus uit. “Als we het skatepark wilden uitbreiden, was verhuis de enige optie. Zowel jongeren als ouders staan er trouwens positief tegenover.”

Werken starten dit jaar

Een geschikt perceel werd gevonden op het einde van de Meerminnendam, vlak naast het subtropisch zwemparadijs De Meerminnen. “Het dossier is klaar voor aanbesteding en de werken zullen nog dit jaar starten”, vult Laura Staut aan. “We vergeten ook de deelgemeenten niet. Jongeren kunnen immers niet altijd de verplaatsing maken naar de sportzone. In Kieldrecht gaan we binnen het masterplan voor de centrumzone een plekje reserveren voor skaters. In Melsele komt er een skatezone op de nieuwe parking aan sporthal ’t Wit Zand. Vrasene, Kallo en Verrebroek hebben een goed parkje of skateramp. In Haasdonk tot slot moeten we de ondergrond aanpakken maar dat zijn we volop aan het bekijken.”

