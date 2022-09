SK Beveren zet schouders onder nieuwe voetbalploeg ‘Younited’: “Volwassenen met kwetsbare achtergrond samenbrengen”

“SK Beveren wil meer zijn dan een voetbalclub. Voetbal is en blijft een populair middel om mensen samen te brengen. In onze tribunes staan dokters en dokwerkers bij wijze van spreken zij aan zij. We hebben al enkele maatschappelijk geëngageerde projecten lopen in samenwerking met partners. Zo komen er wekelijks via de organisatie Raakzaam mensen onze greenkeepers bijstaan om het terrein en de omgeving netjes te onderhouden en daarnaast schakelen we ook werkgestraften in”, zegt Bart Foubert, Chief Operating Officer (COO) bij SK Beveren. “Op 4 oktober staat de eerste training gepland van Younited Beveren, maar we zijn nog op zoek naar volwassenen die zich hierbij willen aansluiten.”