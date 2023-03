Sint-Maarten Middenschool opent nieuwe vleugel: “Maar alle plaatsen werden in september al ingevuld”

De Sint-Maarten Middenschool is opnieuw een maatje groter geworden. Er werd een extra verdieping gebouwd, goed voor vier klaslokalen en een polyvalente zaal. “De capaciteit is hiermee verhoogd van 650 naar 720 leerlingen, maar alle extra plaatsen werden in september al ingevuld”, zegt directeur Els Van Oosterwyck.

Dankzij het systeem van digitaal inschrijven wordt er al enkele jaren niet meer voor de schoolpoort gekampeerd door ouders. Dat betekent echter niet dat de vraag gedaald is. De Sint-Maarten Bovenschool maakte daarom gebruik van extra subsidies die de minister ter beschikking stelde om de capaciteit in het Bevers secundair onderwijs te verhogen. “Normaal duurt het heel wat jaren om een subsidiedossier rond te krijgen, maar nu konden we in sneltempo bijbouwen”, legt Van Oosterwyck uit.

Wachten op de trap

Dat gebeurde door een verdieping bij te bouwen op de bestaande inkom en de turnzaal. “In totaal gaat het om vier klassen en een polyvalente zaal. De klassen zijn in september al in gebruik genomen, maar de officiële opening kon pas nu plaatsvinden omdat we wel bijzonder lang moesten wachten op een houten trap naar de polyvalente zaal. Die werd pas twee weken geleden geplaatst. Het was blijkbaar geen makkelijk stuk om te maken maar ons geduld is toch wel serieus op de proef gesteld. In januari konden we ons niet meer houden. We hebben de voorbije maanden de noodtrap langs de buitenkant gebruikt als toegang naar de zaal.”

Quote De architect kreeg carte blanche, maar we hadden wel één belangrij­ke voorwaarde: er moest natuurlij­ke lichtinval blijven in onze centrale inkomhal. En die eis is op een creatieve manier ook ingelost Directeur Els Van Oosterwyck

Lichtinval

Het lange wachten is echter beloond en afgelopen weekend konden ouders van toekomstige leerlingen al eens een bezoekje brengen aan de nieuwe infrastructuur. “We zijn er zelf alvast erg tevreden mee”, vervolgt Van Oosterwyck. “De architect kreeg carte blanche, maar we hadden wel één belangrijke voorwaarde: er moest natuurlijke lichtinval blijven in onze centrale inkomhal. En die eis is op een creatieve manier ook ingelost. We zijn vooral blij met de polyvalente zaal want die biedt heel wat mogelijkheden. Er kunnen twee tot drie klassen tegelijk les krijgen, maar ook voor projectwerking of vergaderingen is het een ideale ruimte.”

Volledig scherm De polyvalente zaal was in september al klaar maar de houten trap werd pas twee weken terug geïnstalleerd. © Kristof Pieters

Voldoende capaciteit?

Het voorbije schooljaar is de capaciteit verhoogd van 650 naar 720 plaatsen, maar het is afwachten of dit voldoende zal zijn voor de komende jaren. “We zijn nu bezig met de verbouwing van het historische Huis Clippeleer. Als die werken zijn afgerond, verhuist de muziekklas opnieuw naar dat pand”, legt de directeur uit. “Voor verdere uitbreiding zitten we wel beperkt in ruimte. We willen geen speelruimte opofferen en ook in de hoogte mogen we niet meer bijbouwen. De komende jaren zal er wellicht een hoge bezettingsgraad blijven. De prognoses voorspellen daarna een kleine dip maar binnen tien jaar moeten we ons terug schrap zetten voor de vele coronababy’s die dan de overstap maken naar het secundair.”

Het digitaal inschrijven voor het secundair onderwijs start voor alle Beverse scholen op 27 maart. Of een leerling de school van keuze krijgt, weet men op 4 mei.

Volledig scherm De directie stelde één belangrijke voorwaarde en dat was het behoud van de natuurlijke lichtinval. © Kristof Pieters

Volledig scherm De nieuwe vleugel werd bovenop de inkom en turnzaal gebouwd. © Kristof Pieters

Volledig scherm Eén van de nieuwe klassen die er zijn bijgekomen. © Kristof Pieters

Volledig scherm De polyvalente zaal is ook toegankelijk voor leerlingen met een rolstoel. Via deze noodtrap kan de zaal de voorbije maanden toch al gebruikt worden. © Kristof Pieters

