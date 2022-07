Sint-Lodewijk wint Bibster Toverschool Trofee

Belsele TERRASTIP. Pop-Up Bar Komdaf: een kindvrien­de­lij­ke zomerbar die zonder problemen dienst doet als openlucht­res­tau­rant

Pop-Up Bar Komdaf in de Koutermolenstraat in Belsele (Sint-Niklaas) is een uit de hand gelopen ideetje van vier vrienden. Hun vzw Belsele Events organiseert al enige tijd verschillende activiteiten en ze hebben duidelijk ervaring. De zomerbar is een voorbeeldje van een goed georganiseerde kindvriendelijke pop-upbar. Want hey, welke zomerbar heeft een binnenspeeltuin en verkoopt vol au vent? Daarom: allen snel daarheen, want op 11 juli gaan de deuren alweer dicht.

