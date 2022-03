SingelB trekt stekker uit Beveren Festivalt: “Na twee coronajaren was de drive weg”

BeverenTien jaar na de eerste editie is het afgelopen voor Beveren Festivalt. De organiserende vzw SingelB heeft besloten te stoppen. De danstempel op het Gravenplein kende in 2019 een hoogtepunt, maar daarna volgden twee coronajaren. “We moeten vaststellen dat de prioriteiten bij de meeste onder ons intussen ergens anders liggen. De drive was weg en dan is het beter om de fakkel door te geven”, zegt voorzitter Davy Caluwé.

Beveren Festivalt was jarenlang een vast onderdeel van de Beverse Feesten. Drie dagen lang werd het Gravenplein omgevormd tot een festivalterrein met liveoptredens en dj-sets. Dit jaar zou er opnieuw een normale editie kunnen doorgaan, maar SingelB houdt het onverwacht toch voor bekeken. De organisatie heeft het nieuws zelf bekendgemaakt op haar Facebookpagina en dankt de tienduizenden bezoekers van de voorbije jaren.

Stoppen op hoogtepunt

De vriendengroep blikt dankbaar en met tevredenheid terug op de voorbije tien jaar. “We zijn in 2019 gestopt op een hoogtepunt”, zegt Davy. “De ambitie was toen enorm groot. We wilden nog grotere namen naar Beveren halen, de podia mooier aankleden en meer volk lokken. Toen kwam corona. In 2020 hebben we nog een livestream georganiseerd van op het dak van het nieuwe gemeentehuis en vorig jaar sloegen we de handen in elkaar met Beveren Buiten voor enkele optredens in Hof ter Saksen. Maar twee jaar zijn lang om te overbruggen. De kern bestaat uit een tiental mensen en die hebben intussen kinderen gekregen, zijn aan het bouwen of verbouwen of hebben gewoon andere prioriteiten. Door corona was er ook geen verjonging meer in het bestuur. We hebben dan maar besloten om te stoppen. Het zou zonde zijn als we nadien moesten vaststellen dat de laatste editie diegene te veel zou zijn.”

Volledig scherm De DJ-stage De Fabriek sloeg bij het Beverse publiek meteen aan. © Kristof Pieters

Liever dj’s dan livebands

SingelB moest in de beginjaren wel een tijdje zoeken naar de juiste formule voor het festival. “We wilden zelf graag livebands op het podium, maar daar krijg je in Beveren moeilijk volk voor op de been. Er is dan ook heel veel concurrentie in de regio met Crammerock en de Lokerse Feesten. De festivalgangers zijn op dat vlak verwend. Bovendien kost dit pakken geld. Toen we zagen dat er een paar honderd mensen voor het livepodium stonden en vijfduizend andere aan het dansen waren bij een dj, was de keuze snel gemaakt. De mayonaise pakte eindelijk. De laatste edities was onze dj-stage erg mooi aangekleed en kregen we heel veel appreciatie van het publiek.”

Volledig scherm Davy Caluwé, voorzitter van SingelB, bij de opbouw van het festivalterrein. © Foto Kristof Pieters

Opvolging verzekerd

De beslissing om op een hoogtepunt te stoppen, werd iets makkelijker gemaakt omdat de organisatie van de Beverse Feesten op het marktplein intussen ook is overgenomen door de vzw Studio ’98. Deze groep Beverse jongeren heeft al heel wat ervaring hebben met fuiven en nam de voorbije twee jaar ook de organisatie van Beveren Buiten voor haar rekening. “Het is voor ons een geruststelling dat we geen gat achterlaten”, vervolgt Davy. “We staan trouwens in nauw contact en wisselen onze info uit zoals contacten van tapploegen, boekingskantoren, stellingbouwers, enz. We geven met vertrouwen de fakkel door aan een nieuwe generatie.”

Het is nog niet geweten of er dit jaar een alternatief komt op het Gravenplein. Studio ’98 zal wellicht later deze week een tipje van de sluier lichten. De komende jaren zal de locatie wel met problemen te kampen krijgen. Er staan immers enkele grote bouwprojecten op het programma, zoals een nieuwbouw voor kinderopvang Windekind en de bouw van 145 appartementen.

Volledig scherm In 2020 was er nog een livestream vanop het dak van het nieuwe gemeentehuis. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters