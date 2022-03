Senta (13) en Sanne (10) op de planken in ‘The Sound of Music’: “Gelukkig passen de kostuums nog na twee jaar wachten”

MelseleEen droom die waarheid wordt maar vervolgens toch twee jaar moeten wachten om die in vervulling te zien gaan. Senta Bourdiaudhy en Sanne Van Zwam, twee tieners uit Melsele, hebben wel erg veel geduld moeten opbrengen na hun selectie voor de musical The Sound of Music. Maar vanaf 3 april is het eindelijk zover en staan ze op de planken in Antwerpen en Hasselt.

Vooral voor Senta was het nagelbijten tot het verlossende nieuws kwam. “De jongere kinderen van de familie Von Trapp konden altijd doorgroeien maar ik speel de oudste dochter Louisa. Voor mij was het dan ook een grote opluchting toen ik hoorde dat de shows eindelijk konden doorgaan. Anders was het bij één optreden gebleven in december vorig jaar. De kledij past gelukkig ook nog.”

Geen zenuwen

Senta volgde in 2019 een musicalstage bij SupaStar van Tatyana Beloy en is nu bezig met een opleiding aan The Musical Academy. Ervaring heeft ze met rollen in de musicals ‘Het Geheim van Te Veel Torens’ van Mark Tijsmans en ‘Mamma Mia’ van Stany Crets. Het is nu dezelfde Stany Crets die haar castte voor de rol van Louisa Von Trapp. “Ik heb de film natuurlijk al een paar keer gezien en het is toch wel een klassieker onder de musical. Zenuwen heb ik niet echt. Ik wil gewoon zo snel mogelijk op het podium staan.”

Musicalmicrobe

Ook dorpsgenote Sanne is in dezelfde musical te zien. “Maar ik zal slechts één keer met Senta samen kunnen spelen”, legt ze uit. Er zijn namelijk drie families Von Trapp: drie groepen van jongeren die elkaar afwisselen omwille van de wet op de kinderarbeid. “Ik speel Martha en die rol ligt me wel. Bij mij is de musicalmicrobe begonnen toen ik me had aangesloten bij dansgroep Dynamics. Tijdens een musicalkamp had ik al een keer ‘The Sound of Music’ gespeeld. Toe ik de oproep zag voor audities bij Stany Crets heb ik me dan ook meteen ingeschreven.”

Volledig scherm © rv

Verschillende ambities

De ambities zijn wel niet dezelfde bij Senta en Sanne. Senta volgt intussen ook les bij een internationaal bekende zangcoach. Ze steekt dan ook niet weg dat ze droomt van een carrière als musicalster. “Maar ik besef ook wel dat er nog een lange weg te gaan is. Daarom dat mijn studies op de Sint-Maarten Middenschool er zeker niet onder mogen lijden.” Sanne ziet het voorlopig meer als een hobby. “En ik zie wel wat er verder nog op mijn pad komt”, lacht ze.

De nieuwe Vlaamse musicalversie van de klassieker ‘The Sound of Music’ gaat op 3 april 2022 in première in de Stadsschouwburg Antwerpen, met try-outs vanaf 31 maart. Vanaf 21 april speelt de voorstelling in Trixxo Theater in Hasselt. Voor de voorstellingen in Capitole Gent wordt nog naar een geschikte periode gezocht. Met Peter Thyssen in de rol van ‘Oom Max’ staat er trouwens nog een streekgenoot op het podium. Ianthe Tavernier treedt in de voetsporen van Julie Andrews als gouvernante Maria. Voor tickets en info: www.deepbridge.be

Volledig scherm © Kristof Pieters