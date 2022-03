Scholier zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen op zebrapad

Beveren Opvang vinden wordt kinderspel met ‘Opvang.Vlaanderen’: “Aanbod beter afstemmen op de noden”

Mensen die gezinsuitbreiding plannen of al in blijde verwachting zijn van een kindje, wachten beter niet te lang met het zoeken naar een geschikte kinderopvangplek. Dat kan voortaan op een handige manier via het online platform ‘Opvang.Vlaanderen’.

15 maart