Schippersgilde van Doel is na 163 jaar nog altijd actief

Optochten in het dorp zijn er al een tijdje niet meer bij maar de Koninklijke Schippersgilde van Doel is wel nog steeds actief. De leden, allen krasse senioren, houden eraan om nog tweemaal per jaar samen te komen.

De Schippersgilde werd gesticht in 1830 en behoort daarmee tot de oudste verenigingen in de gemeente. Het was dokter Sterckx, toenmalig hoofd van de quarantainedienst, die de gilde oprichtte. Bij alle zeeschepen die de haven van Antwerpen aandeden, moesten de opvarenden, ter hoogte van Doel, een controle te ondergaan op besmettelijke ziekten. De dokter werd aan boord gebracht door een sloep met roeiers en het was om deze mensen een hart onder de riem te steken dat de dokter een vereniging oprichtte. De vereniging kreeg een eigen vlag en reglement. Om lid te mogen worden moest men 18 jaar oud zijn, afkomstig uit Doel en de kost verdienen op het water.

Optochten

Volledig scherm Een foto genomen tijdens het teerfeest in 1937. De matroosjes vooraan zijn v.l.n.r. Frans Bleyenbergh, Marcel Van Vlem, Leon Van der Linden en Frederik Bleyenebergh. © rv

De vereniging was altijd op afspraak tijdens de verschillende festiviteiten in het Scheldedorp. Bij optochten droegen steevast vier jonge matrozen een bootje op de schouders en er werden lekkernijen uitgedeeld aan de kinderen. Eén van de legendarische hoofdmannen was Siske De Lee, het is naar zijn evenbeeld dat de Doelse reus werd gemaakt. Dorpsfiguur Thuur Van Vlem trad in zijn voetspoor. Maar een man die nog langer zijn schouders onder de Schippersgilde stak, was Leon Van der Linden: 27 jaar lang was hij hoofdman.

Dertigtal leden

Bij de viering van het 125-jarig bestaan werd met veel luister het ‘Schippersmonumentje’ ingehuldigd, geschonken door de gemeente. Er waren verschillende schippersgilden te gast op de receptie in het lokaal ‘Saxonia’. Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan was er een viering op kasteel Cortewalle, in aanwezigheid van schippersgilden uit Antwerpen, Gent, Willebroek en Steendorp. Door de perikelen rond Doel kreeg de Schippersgilde het de voorbije decennia steeds moeilijker. De traditie om na nieuwjaar een kerkdienst te houden voor de overleden leden is niet meer mogelijk. Die werd eerst vervangen door een huldiging aan het Schippersmonumentje en nu herdenkt men de leden tijdens een bijeenkomst in taverne ‘Doel 5’. Het doet de steeds ouder wordende leden nog wel deugd elkaar jaarlijks nog tweemaal te kunnen te ontmoeten. Momenteel zijn er nog een dertigtal leden en die zijn alleszins vastbesloten de vereniging zo lang als mogelijk in stand te houden.

