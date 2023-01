Schip met drie nieuwe kadekranen voor DP World vertrokken vanuit Shanghai

In afwachting van de bouw van een nieuwe containerdok zet DP World nu al volop in op het optimaal benutten van de bestaande ruimte. Eind vorig jaar werden ook al twee extra automatische stapelkraanmodules in gebruik genomen en in april werd het nieuwe hoofdkantoor officieel ingehuldigd. “Ondanks de ongunstige economische omstandigheden, zetten we dus door met ons investeringsplan om extra capaciteit te creëren op de Antwerp Gateway terminal”, zegt Dirk Van den Bosch, CEO van DP World in Antwerpen. “We gaan van een maximale jaarlijkse capaciteit van 2,5 miljoen containers naar 3,4 miljoen tegen 2026. Deze drie nieuwe kadekranen vormen het volgende hoofdstuk in ons uitbreidingsverhaal.” In 2024 komen er nog eens twee kadekranen bij.