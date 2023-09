Scheidsrechter Alejandro (19) krijgt vuistslag van supporter na voetbalwedstrijd in tweede provinciale: “We zijn al met te weinig. Dit moet stoppen”

Fusiedebat brengt 1.000 Zwijndrech­te­na­ren op de been: “We wachten af wat de volksraad­ple­ging brengt”

In ontmoetingscentrum ’t Waaigat in Zwijndrecht kruisten vijf politiek partijen woensdagavond de degens over de mogelijke fusie met Beveren en Kruibeke. Met zowat 1.000 aanwezigen was de zaal tot de nok gevuld. Op zondag 17 september kunnen de inwoners zich tijdens een volksraadpleging uitspreken voor of tegen een fusie.