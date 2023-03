Schaap werpt gezonde vierling: “Geen unicum maar wel erg zeldzaam”

Greet houdt al enkele jaren schapen als hobby. “Mijn zonen hebben een bedrijf voor bosontginning en de schapen zorgen ervoor dat het gras op het terrein mooi wordt kort gehouden”, legt ze uit. “Ieder jaar is er wel een lammetje rond deze periode. We hadden al gezien dat de ooi dit keer een wel erg bolle buik had. De voorbije dagen hielden we daarom een extra oogje in het zeil. Het zou immers zonde zijn mocht het schaap of één van de lammetjes de bevalling niet overleven. Maandag was het zover en tot onze verbazing was het een vierling. Zelf hebben we dit nog nooit meegemaakt. Het is geen unicum maar toch wel erg zeldzaam. Meestal werpt een schaap slechts één of twee lammeren.” Het zijn vier rammetjes en Greet zal nu naar een gepaste thuis op zoek gaan. “De overbuur is eveneens een hobbykweker en gaat er al zeker ééntje nemen. Voor zijn broertjes vinden we ongetwijfeld ook wel iemand maar voorlopig mogen ze nog een tijdje bij de moeder blijven.”