Rusthuis Oude Notelaar verdwijnt dit jaar onder de sloophamer

De Nieuwe Notelaar opende in 2012 de deuren maar het oude rusthuis werd daarna gebruikt om tijdelijk de bewoners op te vangen van home De Bron en de woonzorgcentra Briels in Melsele, Elisabeth in Vrasene en De Linde in Haasdonk. Zij kregen er onderdak tijdens de werken die op verschillende sites werden uitgevoerd. De laatste bejaarden verhuisden in 2021. “Het oude gebouw heeft zijn nut nog goed bewezen”, zegt schepen Dirk Van Esbroeck (CD&V). “Nu staat het echter bijna volledig leeg. Er wordt enkel nog wat materiaal gestockeerd.”