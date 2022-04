Ruiterclub Saeftinge bouwt eigen rijpiste: “Na vijf jaar ronddolen eindelijk een eigen stek gevonden”

KalloIn de Kapeldijkstraat in Kallo steken de leden van de vzw Saeftinge de handen uit de mouwen om eigenhandig een nieuwe rijpiste aan te leggen. De vzw overkoepelt twee ruiterclubs die al vijf jaar geen eigen terrein meer hebben. Tegen de zomer moet de piste klaar zijn. Later volgt ook nog een clublokaal.

De Loweg Ruiters Kieldrecht-Vrasene en de ponyclub Saeftinge Kieldrecht hebben zich verenigd onder de vzw Saeftinge om de nieuwe infrastructuur te bouwen. “Beide clubs waren vroeger actief op een terrein in de Kouterstraat in Kieldrecht, maar moesten er vertrekken”, zegt voorzitter Peter Deckers. “Sindsdien maken we gebruik van een piste op de terreinen van Syntra in Sint-Niklaas maar dat heeft een tijdelijk karakter. Bovendien is het wel ver rijden voor onze leden.”

Vijf jaar zoeken

De club ging op zoek naar een geschikt terrein, maar dat bleek geen eenvoudige opdracht. “Gronden zijn schaars en duur”, vat Decers het probleem samen. “Er zijn uiteraard wel een aantal privémaneges in deze regio, maar om daar een paard te stallen en de piste te gebruiken ben je al snel 350 tot 400 euro per maand kwijt. Wij willen de ruitersport echter laagdrempelig houden.”

Grond in bruikleen

De vzw Saeftinge ging aankloppen bij het gemeentebestuur en die vond nog een geschikt terrein in de sportzone aan de Kapeldijkstraat in Kallo. Het gaat om grond die eigendom is van Engie Electrabel, maar die in bruikleen wordt gegeven voor recreatie. Ook de voetbalclub van Kallo en een schuttersvereniging hebben er hun vaste stek.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Eb en vloedpiste

De leden van de ruiterclub steken zelf de handen uit de mouwen voor de aanleg van de nieuwe piste. “Het is een zogenaamde ‘eb en vloedpiste’ die we hier realiseren”, legt Deckers uit. “We voorzien een goed drainagesysteem om overtollig water te laten wegstromen naar twee grote ondergrondse opvangputten. Als het te droog is, kan er omgekeerd water opgepompt worden. Op die manier heeft het zand van de piste dus altijd de ideale vochtigheidsgraad.”

Klaar tegen juni

De vzw Saeftinge hoopt tegen juni de piste klaar te hebben. “We gaan tijdelijk een containergebouw plaatsen maar het is de bedoeling om nadien een eigen clublokaal te kunnen zetten. Daarin komt ook een lesruimte. De klemtoon zal hier namelijk liggen op het geven van lessen dressuur en jumping. Kleinere wedstrijden kunnen ook plaatsvinden maar geen grote tornooien.” De vzw benadrukt dat er zich altijd nog nieuwe leden mogen aansluiten. “De voorbije jaren hebben verschillende mensen afgehaakt omdat we geen eigen terrein meer hadden en nieuw bloed is dus zeker welkom.”