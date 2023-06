Ruim uur vertraging na ongeval op E34 richting Antwerpen ter hoogte van Waaslandhaven-Oost

RESTOTIP. Balls & Glory: “Lunch met kinderen wordt een avontuur”

Op restaurant gaan met je kinderen: niet altijd een gemakkelijke keuze als je de voor de hand liggende frituurkost wil vermijden. Wij deden de test in Balls & Glory in de Sacramentstraat in Sint-Niklaas. Want gehaktballen, dat lusten toch álle kinderen?