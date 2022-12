Ropstraat enkele uren afgesloten door zware dieselvervuiling

Volleybal Liga A Asterix Avo gaat onderuit in Oostende, coach Vansnick: “Dit was collectief een zwakke prestatie”

De competitie in de Liga van het vrouwenvolleybal is vijf speeldagen ver en Asterix Avo heeft haar eerste nederlaag van het jaar geleden. Het team van coach Vansnick was wel gekortwiekt door de knieblessure van Helena Gilson. Maar dat mag geen verontschuldiging of helemaal niet de hoofdoorzaak zijn voor de povere vertoon van de Beverse formatie.

27 november