Rookontwikkeling in ruim van vrachtschip in Waaslandhaven

Vrachtwa­gen rijdt in op twee Nederland­se bussen met kinderen van Haagsche rugbyclub: zes lichtgewon­den en noodopvang in sporthal

Twee bussen met Nederlandse kinderen zijn maandagavond betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding met een vrachtwagen in de Beverentunnel (R2) in Kallo. Zes personen raakten lichtgewond en werden even naar het ziekenhuis overgebracht voor controle. De andere kinderen kregen noodopvang in een nabijgelegen sporthal.