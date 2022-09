Richard en Leona vieren diamanten bruiloft

Op 5 september 1962 stapten Leona en Richard in het huwelijksbootje. Voor Leona was het haar tweede huwelijk. Zij bleef achter met haar zoontje Ludo, toen haar eerste echtgenoot om het leven kwam in een ongeluk. Ludo was toen slechts 4 maanden jong. Met Richard hervond zij het geluk en dit leverde nog 4 gezonde zonen op: Dirk, Marc, Wim en Geert. Het gezin woonde en leefde op de boerderij. Op 10 augustus 1996 sloeg het noodlot toe en verloren zij één van hun tweelingzoons. Wim kwam om het leven in een verkeersongeval, een zware klap voor het echtpaar en de rest van het gezin. Intussen is de familie uitgebreid met heel wat kleinkinderen die ook de nodige aandacht opeisten. “Geen enkele verjaardag, een geslaagd examen, een autorijbewijs halen of een ander positief moment werd aangegrepen om te vieren”, klinkt het bij de familie. “De deur stond steeds wagenwijd open.” Voor Leona was de Beverse markt een wekelijks uitje. Daarnaast was ze steeds een trouw KVLV-lid gebleven. Richard had genoeg aan het dagdagelijkse werk op de boerderij. Enkel zondag werd gereserveerd voor een bezoek aan de vrienden of een uitstap. Zoon Dirk maakte het werk op de boerderij wat lichter tot het koppel in 1999 Prosperpolder inruilde voor Kieldrecht. Daar woonden ze tot vorig jaar. Na een heupbreuk bij Leona werd beslist om de stap naar het rusthuis te zetten. Daar brengen ze nu hun oude dag door met de goede zorgen van het personeel.