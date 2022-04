Revalidatiecentrum ‘t Vlot viert vijftigjarig bestaan: “Lange wachtlijsten blijven een probleem”

Voorzitter Jacques Bosman is de enige in het bestuur die er vijftig jaar geleden ook al bij was. Tijdens de feestzitting blikte hij terug op het verleden. In het Beverse revalidatiecentrum zijn permanent een 250-tal patiënten in behandeling. Het gaat vooral om kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme, maar ook volwassenen kunnen er terecht voor onder meer gehoorstoornissen. Het aantal patiënten is sinds de start in 1971 verdrievoudigd. Daarom werd vijf jaar geleden een nieuw complex van 4 miljoen euro in gebruik genomen.