RESTOTIP. Le Castor: voor de liefhebbers van een XXL-bordje

Kruibeke “Ganse bollenwin­kel” gevonden in woning: drugdeal­ster krijgt voorwaarde­lij­ke celstraf

Een 41-jarige vrouw uit Kruibeke is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf wegens drugsfeiten. Volgens het parket had ze in haar woning “een ganse bollenwinkel” aan drugs in huis.

6 februari