RESTOTIP. Bistro Fleur: lente op het bord op zomers terras

Regio Snelheids­be­per­king van 90 km/u op E17 door smogalarm

Er hangt in heel Vlaanderen te veel fijn stof in de lucht, en daarom is de snelheidslimiet op een aantal snelwegen en ringwegen vandaag en morgen -zaterdag- verlaagd naar 90 km/u. In het Waasland gaat het om de E17 tussen Antwerpen en Gent en om het stukje van de E34 op het grondgebied Zwijndrecht. Op de E34 tussen Melsele en Zelzate en op de R2 in het havengebied geldt de snelheidsbeperking niet.

25 maart