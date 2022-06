Restaurant De Villa maakt plaats voor nieuw uitvaartcentrum: “Ook buitenaula waar mensen afscheid kunnen nemen rond vuurkorf”

MelseleEind dit jaar openen Michael Deleu (42) en Annemie Heyrman (42) een nieuw uitvaartcentrum langs de Grote Baan in Melsele. Het bekende restaurant De Villa ging hiervoor onder de sloophamer. Michael heeft al 23 jaar ervaring in de uitvaartzorg maar was tot nog toe enkel actief in Antwerpen. Daar leverde hij zijn visitekaartje af met afscheidsplechtigheden voor bekende namen zoals Lutgard Simoens en Leo Tindemans.

Michael Deleu rolde in het vak via zijn ouders die een begrafenisonderneming hadden in Antwerpen. “In 2013 ben ik met een eigen zaak begonnen”, vertelt hij. “Intussen loop ik al een tijdje met het idee om een eigen uitvaartcentrum te openen. In Antwerpen was dat echter geen optie. In een stad is er toch een andere traditie. Een overledene begroeten gebeurt er weinig. Als we 400 rouwbrieven versturen, komen er misschien 10 mensen opdagen. Dat is in een landelijke gemeente wel anders. Ik ben zelf van Zwijndrecht afkomstig en mijn echtgenote van Melsele. Het lag dan ook voor de hand dat we hier een geschikt terrein zouden zoeken.”

Buitenaula

Dat vond het koppel op een boogscheut van de plek waar ze wonen: het voormalig restaurant De Villa langs de Grote Baan in Melsele. “We hebben eerst bekeken of een verbouwing een optie was maar uiteindelijk bleek nieuwbouw meer geschikt. Bovendien konden we zo van een blanco blad beginnen. Naast een winkel en burelen zijn er twee zalen om te groeten, een koffieruimte voor 70 personen en een aula met een capaciteit van 150 tot 300 bezoekers.” Nieuw voor het Waasland is een buitenaula. “Deze is volledig ommuurd en krijgt een waterpartij”, legt Michael uit. “Centraal willen we een vuurkorf plaatsen. Het is bedoeld om in intieme kring afscheid te nemen met 20 tot 30 personen. Het is afwachten of het aanslaat, maar we willen de mogelijkheid kunnen bieden.”

Naambekendheid

Voor de bouw van het nieuwe rouwcentrum ging het echtpaar in zee met een projectontwikkelaar die op de bovenverdieping kantoren zal verkopen. De opening van het complex is gepland tegen eind dit jaar. “Het is natuurlijk een hele sprong want in deze regio moeten we nog naambekendheid opbouwen. In Antwerpen hebben we ons visitekaartje al meermaals kunnen afleveren. Zo hebben we de staatsbegrafenis verzorgd van oud-premier Leo Tindemans. Hier kent men ons nog niet maar daar willen we dus snel verandering in brengen. We hebben gelukkig wel al een groot sociaal netwerk doordat we hier wonen.”

Familiaal aspect

Het uitvaartcentrum oogt dan wel indrukwekkend, voor Michael Deleu blijft het familiaal aspect erg belangrijk. “Veel uitvaartcentra zijn vandaag in handen van enkele grote spelers, ook de vroegere zaak van mijn ouders. Net daarom ben ik negen jaar geleden op eigen benen gaan staan.” Ook Annemie zal nu in het bedrijf stappen en geeft haar job als kinesist op. “En de buurt kan op twee oren slapen”, verzekert het koppel. “We hebben parking op het eigen terrein en we hechten minstens evenveel belang aan rust.”

De werken zijn te volgen via de website www.michaeldeleu.be en https://www.instagram.com/uitvaartzorg_michael_deleu

