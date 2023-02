Reizende zadenbib in samentuin Puithoek

Op een stukje tuin van de GO!-school aan de Kruibekesteenweg 51 in Beveren, tuinieren enkele enthousiaste wijkbewoners met nieuwkomers uit het opvangcentrum. “Het eerste werkjaar zit er op en we kijken met plezier uit naar het tweede”, zegt Carine Van Remoortere, educatief medewerker bij Avansa Waas en Dender. “In de afgelopen seizoenen verzamelden we zaadjes van planten. Deze delen wij graag uit aan geïnteresseerden om het tuinvirus rijkelijk te verspreiden. Iedereen mag zaden van groenten, kruiden en bloemen ‘ontlenen’ in de reizende zadenbib. Volgend jaar kan men dan zelf geoogste zaadjes terugbrengen naar de zadenbib. Wie nu al zaden op overschot heeft, mag die ook meebrengen. We nemen ze met dank aan. Bij voorkeur zaden van onbespoten teelt, liefst niet ouder dan 1 jaar. Geen hybride F1 of minder zaadvaste rassen zoals pompoen.”