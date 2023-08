RESTOTIP. Op bezoek bij Bar Bizoe: “Ook wie slechts uurtje tijd heeft, is hier aan juiste adres”

Bazel heeft met Bar Bizoe sinds kort een nieuw en hip eethuisje. Een voormalige bloemenwinkel werd verbouwd tot een trendy plek waar men kan ontbijten en lunchen maar ook gewoon even kan binnenwippen voor een koffie of aperitief. We gingen langs om eens te proeven van de hartige en zoete lekkernijen.