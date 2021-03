Regenboog uitgerold over Beverse Grote Markt: “Geen tolerantie voor intolerantie: haat moet vervolgd worden”

De manifestaties in heel Vlaanderen werden via streaming geprojecteerd op een groot scherm op de Grote Markt van Beveren. De nationale actiedag ‘Stand up for LGBTI+ lives’ was een initiatief van Casa Rosa, het Roze Huis Antwerpen, Unique en het Regenbooghuis Limburg. Het is bedoeld als solidariteitsbetoon voor David en iedere persoon die gediscrimineerd wordt op basis van zijn geaardheid.

De familie van David deed vrijdag nog een oproep voor meer sereniteit omdat het onderzoek nog aan de gang is er nog geen uitsluitstel bestaat over het motief. De gewelddadige moord op de homoseksuele man zorgt echter voor zo’n schokgolf in Vlaanderen dat de LGBT-community de zaak wil aangrijpen om een vuist te maken tegen discriminatie.

Getuigenissen

Want homofobie is wel degelijk een groot probleem in de maatschappij. Fleur en Nora kwamen hierover in Beveren getuigen. “Ik ben drie jaar geleden met mijn seksuele geaardheid naar buiten gekomen”, zegt Fleur. “Het betekende een enorme vrijheid om te kunnen zeggen wie ik ben en wil zijn maar tegelijk moet ik elke dag vechten voor die vrijheid. Ik leef hierdoor in angst. Angst om hand in hand over straat te lopen, angst omdat ik buiten de ‘maatschappelijke norm’ val.” Ook Nora roept iedereen op om zichzelf eens kritisch te onderzoeken. “We vragen niet meer dan dat we gewoon onszelf zouden kunnen zijn.”

Haat vervolgen

Premier Alexander De Croo kwam naar Beveren om zijn steun te betuigen voor de actie. Ook hij is geschrokken van de vele reacties en de verhalen die naar boven zijn gekomen. “Verhalen van schrik. Mensen die angst hebben om over straat te lopen en die geweld hebben ondergaan omdat ze zijn wie ze zijn. Ze krijgen niet de kans om het leven te leiden dat ze willen.” De Croo hoopt dat in deze coronatijden mensen iets meer zijn gaan beseffen wat vrijheid betekent. “We leven in een land waar we ons optrekken aan de vrijheden die we hebben. Het is pas als we aan vrijheid moeten inboeten dat we ten volle beseffen hoe belangrijk dit is. Daarom moeten een duidelijk signaal geven. Er mag geen tolerantie zijn voor intolerantie. We zijn een van de meest tolerante landen ter wereld met een heel vooruitstrevende wetgeving maar wetgeving alleen is niet voldoende. Discriminatie en haat moeten ook vervolgd worden.” De Croo benadrukt dat het niet alleen om fysiek geweld gaat. “Ook een schuine opmerking of iemand de rug toedraaien kan een ander persoon hard kwetsen.”

