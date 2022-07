Recordaantal ouders stuurt kroost op zwemles bij LAGO: “Steeds minder kinderen kunnen na de lagere school zwemmen”

De Vlaamse Zwemfederatie stelt vast dat kinderen sinds de coronapandemie veel minder zwemles krijgen in de lagere school. “Nochtans geeft het ministerie van Onderwijs aan dat kunnen zwemmen een basisvaardigheid is in het lager onderwijs”, zegt Lode Grossen, algemeen manager van de Vlaamse Zwemfederatie. “Als gevolg van het dalend aantal lessen gaat de zwemcapaciteit van kinderen drastisch achteruit. Ze worden steeds minder zelfredzaam in het water.”

Meer zwemles op school

Vorige zomer verdronk een 17-jarige jongen uit Ukkel in Oostende en vorig week nog kwam een 6-jarig meisje om het leven in Oudenaarde . Om in de toekomst nog meer drama’s te vermijden roept de Vlaamse Zwemfederatie de overheid op tot actie. “Men moet zwemlessen via de scholen opnieuw bovenaan op de agenda zetten en er samen met alle partners er naar streven dat elk kind zijn zwemcapaciteit op basisniveau krijgt”, vindt Grossen.

Door het fel geslonken aanbod van zwemlessen op school trekken ouders intussen zelf met hun kind naar zwemacademies. Dit jaar schreven maar liefst 3.921 kinderen zich in bij LAGO De Meerminnen in Beveren. Dat is het hoogste aantal van alle zwemacademies van de LAGO-groep. “In totaal hebben we negen academies die samen goed zijn voor 16.560 cursisten”, zegt CEO Diether Thielemans. “Dat zijn 3.623 cursisten, of 28 procent, meer dan in 2019. Bij ons ligt de nadruk bij aanvang steeds op watergewenning en leren overleven in water. Steeds meer ouders sturen hun kind naar onze academies om zo met een geruster gevoel op vakantie te kunnen gaan. Dit jaar is de interesse ongezien groot. In juli is het niet meer mogelijk om je kinderen of om als volwassene in te schrijven, in augustus zijn er nog hier en daar enkele plaatsen vrij.”