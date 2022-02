RECONSTRUCTIE. Hoe een groep jonge ‘pedojagers’ inspiratie leverde voor de moord op David Polfliet (42)

Haasdonk/BeverenDe moord op de homoseksuele David Polfliet (42), die via een datingapp in de val gelokt wordt door een groep jongeren, jaagt in het voorjaar van 2021 een schokgolf door het land. Maar de ‘werkwijze’ is niet nieuw: de daders halen inspiratie bij een andere bende uit de regio, die een week eerder twee slachtoffers maakt. Die overleven het, maar blijven zwaar getraumatiseerd achter. Komende maandag hoort Renzo D. (18) als enige meerderjarige welke straf hij krijgt voor die laatste feiten. Was het een ‘jacht op pedo’s’? Of toch ordinaire straatovervallen met slachtoffers die niet naar de politie durfden te stappen?