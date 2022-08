Rechtbank wijst vraag om festival in Doel te verbieden af

wielrennen profs Ruben Apers na derde plaats in Omloop Man­del-Leie-Schel­de: “Ierse kampioen ging echt te snel”

Net als in Ruddervoorde werd Ruben Apers in Meulebeke derde. Achter het ontsnapte duo Rory Townsend, donderdag ook winnaar in Mere, en Harry Tanfield sprintte de Waaslander sneller dan Jeppe Pallesen en Cooper Sayers.

28 augustus