Racen met of zonder beperking ten voordele van vzw Boks

Geen straf voor wanhoops­daad onder invloed: “Dat ongeval heeft van mij een nieuw mens gemaakt”

Een vrouw die vorig jaar als wanhoopsdaad met haar auto in de gracht reed in de Heirstraat in Bazel, heeft van de politierechter opschorting van straf gekregen. Op het moment van de feiten was ze onder invloed van drank en drugs.