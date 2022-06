Puitenslagerscomité deelt prijzen uit aan winnaars fietszoektocht

In totaal waren er maar liefst 245 inschrijvingen waaronder ook heel wat deelnemers van buiten Beveren. Het feestcomité maakte vrijdag de tien laureaten bekend. “Onze fietszoektocht is uniek omdat de deelnemers naast het oplossen van vragen ook een fotoreportage moeten maken op door ons aangeduide plaatsen”, vertelt bestuurslid Johnny Van Bogaert. “De mooiste of uniekste foto’s kregen van de jury extra punten. Bij het team van Gerlinde De Gendt kwam telkens een leuk zelfgemaakt kikkertje in beeld, dit heeft ons zodanig gecharmeerd dat ze voor de fotoreportage de meeste punten kreeg.” Het leverde haar een waardebon van 300 euro op van Horta Beveren. Yaël Windey, die een foto instuurde van een nagespeelde scene uit Titanic maar dan op de veerboot, eindigde tweede en kreeg een waardebon van 150 euro van Bens Boutique. Bart Helincks stuurde een leuke fot van een kikkersprong in en ontving als derde een waardebon van 75 euro voor een wellness-arangement Bij Ilse. Daarnaast kregen de drie laureaten ook elke een prachtig kunstwerkje in de vorm van een kikker, gemaakt door de ambachtelijke koperslager Seppe Van Schoor die ook deelnam aan de ambachtenmarkt. “Dit staat symbool voor Feestelijkheden, Toerisme en Cultureel Erfgoed. Zo vallen alle puzzelstukjes waar de Puitenslagersfeesten voor staan perfect in elkaar”, zegt bestuurslid tevreden.