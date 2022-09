Protestevenement in Doel na sluiting kernreactor 3: “Huidige reactoren behouden én nieuwe bouwen”

Vrijdagavond wordt kernreactor Doel 3 van het elektriciteitsnet gehaald. Reden genoeg voor ‘Stand Up for Nuclear’, voorstanders van kernenergie, om een protestevenement te organiseren aan de Scheldedijk in Doel. “Kernenergie is goedkoop, betrouwbaar, veilig, milieuvriendelijk en zorgt voor veel energie als je het rationeel bekijkt”, zegt Paul Bossens namens Stand Up for Nuclear. “Wij vragen om de kerncentrales in ons land maximaal te behouden en bovendien om nieuwe centrales te bouwen.”